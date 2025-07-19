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Zeytinlik Yasası'nda 8 Madde Daha TBMM'de Kabul Edildi

Zeytinlik yasası olarak bilinen kanun teklifinin 8 maddesi daha TBMM'de kabul edildi. Görüşmelerde arbede yaşandı, indirim süreleri uzatıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 07:47, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 08:18
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Zeytinlik Yasası'nda 8 Madde Daha TBMM'de Kabul Edildi

Kamuoyunda Zeytinlik Yasası olarak bilinen kanun teklifinin 8 maddesi daha, TBMM Genel Kurulu'ndaki tartışmalı oturumda kabul edildi. Görüşmeler sırasında muhalefet kürsüyü işgal etti ve vekiller arasında arbede yaşandı. TBMM Genel Kurulu'nda, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye devam ediyor.

14,5 saat süren ve sabaha karşı tamamlanan görüşmelerde düzenlemenin 8 maddesi daha kabul edildi. Toplamda 19 maddesi kabul edilen teklifin son 2 maddesi bugünkü oturumda görüşülecek.

İndirim Süreleri Uzatılıyor

Kabul edilen maddeler arasında teminat ödemeleri, bunların iadeleri, işletme ruhsat bedelleri ve devlet hakkına yönelik tabloların yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisi üretim tesislerine ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Düzenlemeyle izin, kira ve irtifak işlemlerinde uygulanan indirimlerin süresi 5 yıl daha uzatılacak.

  • 31 Aralık 2030'a kadar işletmeye girecek elektrik üretim tesislerinden lisans tarihinden itibaren 15 yıl boyunca izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine %85 indirim uygulanacak.

Kürsü İşgali ve Arbede

Görüşmeler sırasında zaman zaman milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, milletvekillerini kaba ve yaralayıcı dil kullanılmaması yönünde uyardı. Teklifin 19. maddesi üzerinde bir milletvekilinin konuşmasını tamamlamasının ardından CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Bu bir eylemdir. Bu kanunun geçmesine halktan aldığım yetkiyle izin vermiyorum." diyerek kürsüyü işgal etti ve diğer milletvekillerini de destek vermeye davet etti.

TBMM Başkanvekili Bingöl, Ocaklı'yı uyararak, "Bu, Meclis çalışmalarına uygun bir tavır değil." dedi. Bu sırada CHP milletvekilleri de alkışlayarak kürsüye yürüdü ve birleşime ara verildi. Ara sırasında kürsü işgaline DEM Parti milletvekilleri de destek verdi. İkinci ara sonrası vekillerin işgale son vermesiyle birleşim tekrar açıldı ve teklifin görüşmelerine devam edildi.

19. maddenin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasındaki laf atmalar üzerine arbede yaşandı. Tekrar verilen ara sonrasında devam eden görüşmelerde 19. maddenin de oylanarak kabul edilmesiyle Bingöl, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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