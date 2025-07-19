3 Yıllık Kayıp Cinayetle Sonuçlandı: Kadın, Kocası ve Kardeşleri Tarafından Öldürülmüş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaklaşık 3 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Aysun Derse'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran'da Fethiye ilçesinde ormanda detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda, Aysun Derse'ye ait kemik parçaları ve kıyafetler bulundu. Elde edilen deliller doğrultusunda, cinayetin Derse'nin eşi Metin Derse, iki kayınbiraderi ve eşinin amcasının oğlu tarafından işlendiği tespit edildi.

Soruşturma ve Operasyon Detayları

Savcılık talimatı ile olayla ilgili 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda şu deliller ele geçirildi:

2 ruhsatsız tabanca

2 belgesiz av tüfeği

2 belgeli av tüfeği

47 tabanca mermisi

Tutuklama ve Adli Süreç

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden Metin Derse, iki kardeşi ve amcasının oğlu tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.