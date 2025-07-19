Uşak'ta tırın dorsesinde yangın çıktı
İzmir-Uşak Karayolu'nda seyir halinde olan tırın dorsesinde yangın çıkarken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 09:21, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 09:22
İzmir-Uşak Karayolu Ürünköy yakınlarında seyir halinde olan C.U. idaresindeki tırın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
AĞAÇLARA DA SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen yangın tüm dorseyi sararken, yol kenarında bulunan ağaçlık alana da sıçradı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.