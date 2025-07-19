Uşak'ta tırın dorsesinde yangın çıktı

Kısa sürede büyüyen yangın tüm dorseyi sararken, yol kenarında bulunan ağaçlık alana da sıçradı.

İzmir-Uşak Karayolu Ürünköy yakınlarında seyir halinde olan C.U. idaresindeki tırın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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