ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 55 azaldı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Temmuz'da önceki haftaya göre 2 azalarak 422'ye geriledi.

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