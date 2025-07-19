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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 09:46, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 09:46
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Temmuz'da önceki haftaya göre 2 azalarak 422'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 55 azaldı.

Perşembe gününü 68,89 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,60 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 66 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 66,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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