YKS Cevap Kağıtları ve Aday Yanıtları Erişime Açıldı

2025-YKS kapsamında, adayların sınav performanslarını değerlendirebilmeleri için cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açılmıştır.21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde yapılan 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sonrası, adaylar kendi cevap kağıtlarının görüntülerine ve işaretlemelerine ulaşabilmektedir.ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, 19 Temmuz 2025 saat 10.15'ten itibaren 10 gün boyunca erişim sağlanacaktır.

Cevap Kağıdı Görüntüleme İşlemleri

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak ilgili sınavı seçebilir.

"Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranında; sınavda kullandıkları cevap kağıdı, işaretlemeleri, optik okuyucu ile elde edilen cevaplar ve doğru cevaplar görüntülenebilir.

Adaylar, yayımlanan form üzerindeki soru numaralarına tıklayarak her sorunun kökünü, seçeneklerini, doğru cevabını ve kendi verdikleri cevabı görebilirler.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın dizilimine göre gösterilmektedir.

İlgili sayfada; toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanlar da yer almaktadır.

Önemli Bilgilendirme

Bu uygulama yalnızca adayları bilgilendirme amacı taşımaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacaktır.