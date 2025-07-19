Katil İsrail ordusu bugün Gazze'de 38 Filistinliyi daha katletti

Kentteki Şifa Hastanesi yakınında İsrail ordusunun bir daireyi bombalaması sonucu da yaralananlar oldu.

Güneydeki Refah kentinde, "ölüm tuzakları" olarak nitelenen ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere yoğun şekilde ateş açması sonucu 29 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

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