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Adli tatil yarın başlıyor

Yargıda, "toplu izin kullanımı" anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Yeni adli yıl, 1 Eylül Pazartesi Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 10:44, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 10:46
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Adli tatil yarın başlıyor

Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştayda görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Yeni adli yıl, 1 Eylül Pazartesi Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

Eylülde önemli davaların görülmesine devam edilecek

Yeni adli yılın başlamasının ardından başkentte kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek.

Bu kapsamda, 15 Eylül'de CHP'nin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava ve 16 Eylül'de Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davaların duruşması görülecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski hakim Yaşar Akyıldız'ın davasına 30 Eylül'de devam edilecek.

Ayrıca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı davadan dosyası ayrılan 39 sanığın yargılanmasına 3 Kasım'da, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına da 20 Ekim'de devam edilecek.

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