Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Borçlarına 48 Ay Yapılandırma

Merkez Bankası'nın paylaştığı videoda, yapılandırmadan yararlanmak için ödenmemiş borç bakiyesi bulunan bankalara başvurulması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, ekonomide finansal istikrara yönelik eş güdümlü makroihtiyati adımların devam ettiği vurgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetleri kapsamında, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Yapılandırma Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

48 Aya Kadar Yapılandırma İmkanı

Yapılandırmanın örneklerle açıklandığı videoda, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yapılandırma imkanının başladığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkanı sunduğu bildirildi.

Kredi Kartı Borçlarında Yapılandırma Detayları

TCMB 'nin bireysel kredi kartlarında yapılandırma için azami faiz oranını %3,11 ile sınırlandırdığı aktarıldı.

'nin bireysel kredi kartlarında yapılandırma için azami faiz oranını ile sınırlandırdığı aktarıldı. Kredi yapılandırma, kredi borçlarının daha uygun koşullarda yeniden düzenlenmesine olanak veriyor.

Yapılandırma, kredi borçlarının daha ödenebilir taksitlere bölünmesi anlamına geliyor.

Örneğin, 250 bin TL kredi kartı borcunuz olduğunu varsayalım. Borcu yapılandırmadan önce faiz oranı %4,75 , vade ise 12 ay olarak kabul edildiğinde aylık taksitiniz 30 bin 100 TL idi.

olduğunu varsayalım. Borcu yapılandırmadan önce faiz oranı , vade ise olarak kabul edildiğinde aylık taksitiniz idi. Yapılandırma sonrasında ise faiz oranı %3,11 'e indi ve vade 48 aya uzadı. Böylece aylık taksitiniz 11 bin 800 TL 'ye düştü.

'e indi ve vade uzadı. Böylece aylık taksitiniz 'ye düştü. Borçlarınızı daha düşük taksitlerle geri ödeme imkanı sağlanıyor.



