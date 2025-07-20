Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Piyasalar, perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına odaklanmış durumda.

Ekonomistler, bankanın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor. Bu beklenti, piyasaların yönünü belirlemede önemli bir rol oynuyor. Faiz kararının açıklanacağı gün, finans çevrelerinde büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle yıl sonu politika faizi beklentileri ve önceki toplantıdaki sabit tutma kararı, bu toplantının önemini artırıyor.

TCMB Temmuz Ayı Politika Faizi Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı politika faizini perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistler, bu toplantıda TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini öngörüyor.

Ekonomistlerin Beklentileri

AA Finans'ın beklenti anketine 21 ekonomist katıldı.

beklenti anketine katıldı. 11 ekonomist , politika faizinde 250 baz puan indirim bekliyor.

, politika faizinde indirim bekliyor. 4 ekonomist , 300 baz puan indirim öngörüyor.

, indirim öngörüyor. 6 ekonomist, 350 baz puan indirim tahmininde bulundu.

Anket sonuçlarına göre, temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Yıl Sonu Beklentileri ve Önceki Karar

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 35 olarak belirlendi.

olarak belirlendi. Haziran ayındaki PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 46'da sabit tutulmuştu.



