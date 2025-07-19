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Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz

Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut bitirilmektedir. Bu hızla yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız. 11 ilde 453 bin bağımsız bölümümüzü teslim etmiş olacağız" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 13:33, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 13:34
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Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz

Bakan Kurum, Malatya'daki Bakırcılar Çarşısı'nda yaptığı basın açıklamasında, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Depremi "bin yıllık Anadolu tarihimizin en büyük felaketi" olarak nitelendiren Kurum, devletin bu süreçte her zaman Malatyalıların yanında olduğunu vurguladı.

Anadolu coğrafyasının en büyük inşaat seferberliğini Malatyalılarla birlikte başlattıklarını ifade eden Kurum, "İnanın her aşamada yeni yuvalarımızın projelerini çizerken de, burada temellerini atarken de, inşa süreci devam ederken de her zaman Malatyalı kardeşlerimizin yanında olduk, dizinin dibinde olduk." diye konuştu.

Verdikleri sözleri asla yere düşürmediklerini vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:;

Bu şuurla geçtiğimiz eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutlarımızın üzerine tam 150 bin yeni yuva ve iş yerini de ekledik ve bugün hamdolsun 250 bin konutu aşmış durumdayız. Bugün 250 bin yuvamızda milyonlarca kardeşimiz güven içerisinde yaşıyor, huzur içerisinde yaşıyor. Açtığımız yine on binlerce dükkanımızda esnafımız helal ekmeğini kazanıyor. Bölgenin büyük bir bölümünde ekonomimiz o asrın felaketiyle birlikte gelen afetle helal ve bu anlamda gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ama biz o ilk andan itibaren o olumsuz etkiden sıyrılması için ve buranın esnafımızın, vatandaşımızın huzurlu, güvenli bir şekilde yaşaması için mücadele ediyoruz.

Şimdi yeni bir aşamaya daha geldik. Biliyorsunuz, Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte büyük bir coşku içerisinde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ettik. İnşallah 300 bininci konutumuzun anahtarlarını da burada, Malatya'mızda önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada büyük bir coşku içerisinde, meydanını bitirmiş, burada ilk dükkanlarını, çarşılarını teslim etmiş, valiliğinde hizmet vermeye başlamış, gerek rezerv alanda gerek şehrin çeperindeki konutlarda burada Malatyalı 36 bin konutta vatandaşlarımız yaşıyor. Bunların sayısını daha da artıracağımız bir törenimizi büyük bir coşkuyla Malatyalı kardeşlerimizle birlikte yapacağız. Ben şimdiden konutlarımızın, iş yerlerimizin Malatya'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

"Yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız"

Çok kapsamlı, üzerinde uzun uzun düşünülmüş, bilimi, çevreciliği, tarihi ve kültürü koruma bilincini en yüksek noktaya koyan bir şehircilik stratejisiyle çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut bitirilmektedir. Günde 550 konut. Ve bu hızla yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız. 11 ilde 453 bin bağımsız bölümümüzü teslim etmiş olacağız ve işte Malatya'da şu ana kadar teslim ettiğimiz 36 bin konut ve iş yerimizi inşallah yıl sonunda 80 bine çıkararak Malatyalı hemşehrilerimize olan sözlerimizi tutmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

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