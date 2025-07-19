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Ayşe Tokyaz cinayetinde bir polis gözaltına alındı

İstanbul'da Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin devam eden çalışmaların ardından gözaltı sayısı 9'a yükselirken, aktif görevde olduğu öğrenilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı. Şüpheli polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 15:56, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 15:57
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Ayşe Tokyaz cinayetinde bir polis gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümüyle ilgili sevgilisi eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayetin ardından şüpheli Cemil Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alınmıştı. Oğuz K., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin devam eden çalışmalarda gözaltı sayısı 9'a yükselirken, aktif görevde olduğu öğrenilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı. Şüpheli polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde, pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Tokyaz'ın son olarak Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği ve bu evde öldürülüp valize konulduğu belirlendi. Cesedin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edildi.


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