'Zeytinlik yasa teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında Ak Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Milletvekilleri birbirlerinin üzerinde yürürken; o anları kaydeden DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'ya AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci tepki gösterdi. Meydana gelen gerginlik nedeniyle Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara vermek zorunda kaldı.

Kabul edilen maddeler arasında maden ruhsatlarında çevreyle uyum teminatı, devlet hakkı oranlarının güncellenmesi, rehabilitasyon bedelleri ile imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin hükümler de yer alıyor.

Öte yandan, kanun teklifinin 8 maddesi daha kabul edildi. Düzenleme ile zeytinlik alanlarda maden faaliyetlerine izin verilecek.

Kamuoyunda "zeytinlik yasa teklifi" olarak bilinen ve yoğun tartışmalara yol açan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net