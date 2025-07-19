'Zeytinlik yasa teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Kamuoyunda "zeytinlik yasa teklifi" olarak bilinen ve yoğun tartışmalara yol açan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Öte yandan, kanun teklifinin 8 maddesi daha kabul edildi. Düzenleme ile zeytinlik alanlarda maden faaliyetlerine izin verilecek.
Kabul edilen maddeler arasında maden ruhsatlarında çevreyle uyum teminatı, devlet hakkı oranlarının güncellenmesi, rehabilitasyon bedelleri ile imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin hükümler de yer alıyor.
Görüşmeler sırasında gerginlik yaşandı
TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında Ak Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Milletvekilleri birbirlerinin üzerinde yürürken; o anları kaydeden DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'ya AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci tepki gösterdi. Meydana gelen gerginlik nedeniyle Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara vermek zorunda kaldı.