Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tütünle Mücadelede Kararlılık Mesajı

Erdoğan, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumanın tüm toplumun temel sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"Gençlerimizi Zararlı Alışkanlıklardan Korumak Hepimizin Görevi"

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıldönümünde Gençlerle Buluşma" programında konuşan Erdoğan, sağlıklı toplumun güçlü bir milletin temel yapı taşı olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Tütün ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan milletimizi, özellikle gençlerimizi korumak hepimizin öncelikli görevidir" dedi.

"Her Yıl 100 Bin Kişi Tütüne Bağlı Hastalıklardan Hayatını Kaybediyor"

Tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her yıl dünya genelinde 8 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 100 bin kişi tütüne bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, pasif içiciliğin çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

"Reklam ve Sponsorluk Yasakları, Paketlerde Tek Tip Düzenleme"

Tütünle mücadelede atılan yasal adımları özetleyen Erdoğan, 4207 sayılı kanunun 2008 yılında yeniden düzenlenmesiyle kapalı alanlarda sigara yasağının uygulandığını hatırlattı. Ayrıca tütün ürünlerine yönelik reklam, tanıtım ve sponsorluk yasakları getirildiğini, sigara paketlerinde tek tip görsel ve uyarı sisteminin hayata geçirildiğini söyledi.

Denetim ve Destek Hizmetlerinde Büyük Artış

Erdoğan, Türkiye genelinde tütün denetimlerinin artırıldığını, bugüne kadar 42 milyondan fazla denetim yapıldığını ve 3 bin 718 ihlalin 2025 yılında tespit edildiğini söyledi. Vatandaşların ALO 171 hattı ve mobil uygulamalarla ihlalleri hızlıca bildirebildiğini belirten Erdoğan, "671 sigara bırakma polikliniği ile 3,8 milyon muayene, 1,5 milyondan fazla kişiye de tedavi desteği sağlandı" dedi.

"Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir" Kampanyasıyla 188 Bin Kişiye Ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl başlatılan "Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir" kampanyası kapsamında 188 bini aşkın kişiye ulaşıldığını vurguladı. Kampanya ile sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek sunulurken, kamu spotları ve sosyal medya kampanyalarıyla farkındalık oluşturuluyor.

Genç Sporculardan Dumansız Alan Vurgusu

Programda konuşan Milli Futbolcu Kaan Ayhan, stadyumlarda hava kalitesine dikkat çekerek, "Biz sahada performansımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Seyircilerimiz de hava kalitesine katkı sağlarsa birlikte daha kaliteli bir futbol ortamı oluşturabiliriz" dedi.



