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Tekirdağ'da göle düşen çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 23:09, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 23:10
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Tekirdağ'da göle düşen çocuk hayatını kaybetti

8 yaşındaki Ç.G., ailesiyle birlikte piknik yapmak için geldiği Kazak Gölü yakınlarında kayboldu.

Ailesi, göl kenarında çocuğun terliklerini buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler, gölde Ç.G'nin cansız bedenini buldu.

Çocuğun gölden çıkarılan cesedi, otopsi yapılmak üzere Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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