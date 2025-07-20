Komisyon Bu Hafta Kuruluyor: Eve Dönüş Yasası Gündemde!

PKK'nın silahları imha etmeye başlaması ile birlikte Terörsüz Türkiye süreci yeni bir evreye giriyor. TBMM'de bu hafta kurulması planlanan komisyon bir anlamda kendini fesheden örgütün Türk hukuk sistemindeki karşılığı, örgüt üyelerinin durumu ve toplumsal entegrasyon için yol haritası oluşturacak.

Mevcut Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda halen kendini fesheden bir örgüte ilişkin herhangi bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle, Meclis'teki komisyon mevzuatta bu anlamda yapılabilecek değişiklikleri de masaya yatıracak. "Silah bırakan örgütün üyelerinin nasıl bir hukuka tabi olacağı, yargılamalarının nasıl yapılacağı" gibi konularda yeni düzenlemeler yapılabileceği ifade ediliyor.

GÜNDEMDE DÖNÜŞ VAR



Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumu konusunda bir 'eve dönüş' yasası çıkarılabileceği kaydedilirken bu konuda 4 ayrı kategoride değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor. Suça karışan ve suça karışmamış örgüt üyelerinin hukuki durumu, örgüt yöneticileri ve emri verenlerle ilgili ayrı başlıklar açılacak.

Türkiye'ye dönen ve suça bulaşmamış örgüt üyelerine yönelik çalışmalar, yeni süreçle ilgili ilk atılacak adımlar arasında sayılıyor.

Bu nedenle Meclis'teki komisyonun çerçevesini de 'Kendini fesheden örgütlere ilişkin hukuki süreçlerin' ne olacağı yönündeki çalışmalar oluşturacak. Komisyon bu konuda çalışma yaparken, dünya örneklerini de inceleyecek. Bir yandan da komisyon silah bırakıp Türkiye'ye dönecek olan örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunun nasıl sağlanacağı üzerinde çalışma yapacak.

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILAR



Öte yandan şu anda cezaevlerinde bulunan ve 359'u tutuklu, 512'si hükümözlü, 3 bin 811'i hükümlü olmak üzere 4 bin 600 civarında PKK'lı terörist bulunuyor. DEM Parti heyeti AK Parti ile yaptığı görüşmelerde cezaevlerindeki PKK'lılarla da ilgili bir düzenleme yapılmasını gündeme getirmişti. AK Parti kaynakları, af anlamına gelecek bir düzenlemenin şu anda düşünülmediğini dile getiriyor.

TOPLUMSAL DESTEK



AK Parti kaynakları örgütün tamamen silahtan arındırılmasından sonra, sırayla farklı adımların atılacağını ifade ediyor. AK Parti kurmayları "Daha önceki tecrübelerden de yola çıkarak, sonuç alınmayacak konuları tartışmaya başlamak süreci de provoke eder. Zamanı gelince adımlar atılırsa, toplumsal destek de beraberinde geliyor. En son konuşulacak konuları, öne çekemeyiz. Görüşmelerde de bunu söyledik" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU