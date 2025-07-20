Komisyon Bu Hafta Kuruluyor: Eve Dönüş Yasası Gündemde!

Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
YKS Cevap Kağıtları ve Aday Yanıtları Erişime Açıldı
YKS Cevap Kağıtları ve Aday Yanıtları Erişime Açıldı
Kuyumcular: Altın Alan Değil Satan Daha Fazla
Kuyumcular: Altın Alan Değil Satan Daha Fazla
72 ilde uyuşturucu operasyonu: 1933 şüpheli yakalandı
72 ilde uyuşturucu operasyonu: 1933 şüpheli yakalandı
Sakarya'da 2024'ün İlk Yarısında 114 Bin Araç Üretildi
Sakarya'da 2024'ün İlk Yarısında 114 Bin Araç Üretildi
Yumurtada 'tarih' etiketi değişti
Yumurtada 'tarih' etiketi değişti
Hafta Sonu Sıcaklıklar Artıyor: Meteoroloji'den Uyarılar
Hafta Sonu Sıcaklıklar Artıyor: Meteoroloji'den Uyarılar
TMSF'den lüks araç ve tekne ihalesi
TMSF'den lüks araç ve tekne ihalesi
Dolar, Euro ve Altında Son Durum: Haftanın Kazananları Kim?
Dolar, Euro ve Altında Son Durum: Haftanın Kazananları Kim?
CHP Kurultayı Davasında Mahkemeden AYM Hamlesi
CHP Kurultayı Davasında Mahkemeden AYM Hamlesi
Gözler 24 Temmuz'da: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Gözler 24 Temmuz'da: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Ankara'da Şiddetli Yağış: Evler, Araçlar ve Caddeler Sular Altında
Ankara'da Şiddetli Yağış: Evler, Araçlar ve Caddeler Sular Altında
TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 18'i eğitimi yarıda bırakıyor!
TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 18'i eğitimi yarıda bırakıyor!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Komisyon Bu Hafta Kuruluyor: Eve Dönüş Yasası Gündemde!

Meclis'te bu hafta kurulacak komisyon, silah bırakan örgüt üyeleri için kritik kararlar alacak. Eve dönüş yasası gündemde!

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 07:38, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 07:40
Yazdır
Komisyon Bu Hafta Kuruluyor: Eve Dönüş Yasası Gündemde!
PKK'nın silahları imha etmeye başlaması ile birlikte Terörsüz Türkiye süreci yeni bir evreye giriyor. TBMM'de bu hafta kurulması planlanan komisyon bir anlamda kendini fesheden örgütün Türk hukuk sistemindeki karşılığı, örgüt üyelerinin durumu ve toplumsal entegrasyon için yol haritası oluşturacak.

Mevcut Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda halen kendini fesheden bir örgüte ilişkin herhangi bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle, Meclis'teki komisyon mevzuatta bu anlamda yapılabilecek değişiklikleri de masaya yatıracak. "Silah bırakan örgütün üyelerinin nasıl bir hukuka tabi olacağı, yargılamalarının nasıl yapılacağı" gibi konularda yeni düzenlemeler yapılabileceği ifade ediliyor.

GÜNDEMDE DÖNÜŞ VAR

Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumu konusunda bir 'eve dönüş' yasası çıkarılabileceği kaydedilirken bu konuda 4 ayrı kategoride değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor. Suça karışan ve suça karışmamış örgüt üyelerinin hukuki durumu, örgüt yöneticileri ve emri verenlerle ilgili ayrı başlıklar açılacak.

Türkiye'ye dönen ve suça bulaşmamış örgüt üyelerine yönelik çalışmalar, yeni süreçle ilgili ilk atılacak adımlar arasında sayılıyor.
Bu nedenle Meclis'teki komisyonun çerçevesini de 'Kendini fesheden örgütlere ilişkin hukuki süreçlerin' ne olacağı yönündeki çalışmalar oluşturacak. Komisyon bu konuda çalışma yaparken, dünya örneklerini de inceleyecek. Bir yandan da komisyon silah bırakıp Türkiye'ye dönecek olan örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunun nasıl sağlanacağı üzerinde çalışma yapacak.

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILAR

Öte yandan şu anda cezaevlerinde bulunan ve 359'u tutuklu, 512'si hükümözlü, 3 bin 811'i hükümlü olmak üzere 4 bin 600 civarında PKK'lı terörist bulunuyor. DEM Parti heyeti AK Parti ile yaptığı görüşmelerde cezaevlerindeki PKK'lılarla da ilgili bir düzenleme yapılmasını gündeme getirmişti. AK Parti kaynakları, af anlamına gelecek bir düzenlemenin şu anda düşünülmediğini dile getiriyor.

TOPLUMSAL DESTEK

AK Parti kaynakları örgütün tamamen silahtan arındırılmasından sonra, sırayla farklı adımların atılacağını ifade ediyor. AK Parti kurmayları "Daha önceki tecrübelerden de yola çıkarak, sonuç alınmayacak konuları tartışmaya başlamak süreci de provoke eder. Zamanı gelince adımlar atılırsa, toplumsal destek de beraberinde geliyor. En son konuşulacak konuları, öne çekemeyiz. Görüşmelerde de bunu söyledik" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber