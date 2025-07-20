Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi

2025 yılı itibarıyla, Türkiye genelinde toplam 24 milyon 800 bin kişi taramadan geçirildi. Aynı dönemde 11 milyon 800 bin kişiye izlem yapıldı. 81 bin 269 kişiye hipertansiyon, 232 bin 802 kişiye ise diyabet tanısı konuldu. Erken teşhis sayesinde bu kişilere yönelik uygun tedavi ve yaşam tarzı önerileriyle olası komplikasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, kalp-damar hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak yapılan kardiyovasküler risk değerlendirmeleri kapsamında 326 bin 506 kişide yüksek risk saptandı. Bu kişilere yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi ve gerekli sağlık hizmetlerine yönlendirme gibi koruyucu önlemler uygulanmaya başlandı. Bakanlık, bu çalışmalarıyla kardiyovasküler hastalıklar ortaya çıkmadan önlenmesini amaçlıyor.

Kardiyovasküler Risk Değerlendirmeleri ve Önlemler

326 bin 506 kişide yüksek risk saptandı.

yüksek risk saptandı. Yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi sağlandı.

Gerekli sağlık hizmetlerine yönlendirme yapıldı.

Erken Teşhisin Önemi

Erken teşhis sayesinde, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklara sahip bireylerde uygun tedavi ve yaşam tarzı önerileriyle olası komplikasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, toplum sağlığının korunmasına önemli katkılar sunuyor.

Resul Ekrem Şahan