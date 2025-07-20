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Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve KKTC'de yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 08:52, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 08:56
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Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 14 ve ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere toplam 15 suçlunun Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin sürülmesiyle birlikte, INTERPOL veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanıldı. İstihbarat, Narkotik, Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının analizleriyle şahısların saklandıkları ülkeler tespit edildi. Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan operasyonel temaslar sonucu bu şahıslar yakalandı.

Yakalanan Suçlular ve Suçları

  • A.Ö.: "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs Gürcistan'da yakalandı.
  • S.Ç.: "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs Gürcistan'da yakalandı.
  • İ.K.: "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla tehdit ve mala zarar verme" suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs Gürcistan'da yakalandı.
  • D.T.: "Kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, hakaret ve ruhsatsız silah" suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs Gürcistan'da yakalandı.
  • İ.Ç.: "Hükümlü veya tutuklunun kaçması, adam öldürme, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs Gürcistan'da yakalandı.
  • A.Ş.: "Çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs Gürcistan'da yakalandı.
  • İ.K.: "Yaralama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, sahtecilik, dolandırıcılık, sahte para basma" suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs Gürcistan'da yakalandı.
  • Ö.B.: "Silahla yağma, tehdit, hakaret, birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit" suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs Gürcistan'da yakalandı.
  • M.Y.: "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs Almanya'da yakalandı.
  • Ş.A.: "Kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs Almanya'da yakalandı.
  • Ö.G.: "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs Almanya'da yakalandı.
  • B.Ş.: "Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs Yunanistan'da yakalandı.
  • A.G.: "Kasten Yaralama" suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs Belçika'da yakalandı.
  • K.K.: "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs Sırbistan'da yakalandı.
  • C.K.: "Özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve tefecilik" suçlarından ulusal seviyede aranan şahıs KKTC'de yakalandı.

Türkiye'ye İade Edilen Suçlu Sayısı

Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde toplamda 407 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirtti.


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