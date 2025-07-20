Gurbetçi her sene 800 milyar bırakıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yaz aylarında ülkelerine dönmesinin ekonomi için can suyu olduğunu söyledi.

A'DAN Z'YE BİRÇOK SEKTÖRE DESTEK OLUYORLAR



Palandöken, gurbetçilerin memleket ziyaretlerinde a'dan z'ye birçok meslek dalına destek olduğunu belirterek "Anne babalarını ziyarete geliyorlar ama çocuklarına giysi alıyor, restoran ve lokantalarda kendi mutfak lezzetlerine uygun ürünleri tüketmek istiyorlar. Düğün mevsiminde altın alıyor, nişan yapıyorlar. Düğün salonları, taksiciler, çiçekçiler, tatlıcılar gibi herkes bu hareketlilikten nasibini alıyor. Ayrıca, gelen vatandaşlarımız evlerinin mimarisini değiştiriyor, tadilat yapıyor. Bütün bu harcamalar, inşaat ve dekorasyon başta olmak üzere pek çok sektöre katkı sağlıyor. Gelen döviz miktarının kişi başı ortalama 15 bin avro civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Her yıl artarak devam eden bu hareketlilik sayesinde ülkemize 700- 800 milyar TL civarında döviz girişi gerçekleşiyor" dedi.

Bu yıl avronun diğer yabancı para birimlerine göre değer kazanmasından dolayı beklentilerin daha yüksek olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın tatil sürelerine bağlı olarak Türkiye'de kalma süreleri uzuyor. Bu yurttaşlarımız sadece ekonomik değil, sosyal anlamda da büyük katkı sağlıyor. Yılda en az 5 milyon yurt dışında yaşayan ve çalışan vatandaşımız olduğunu düşünürsek; beraberlerinde getirdikleri misafi rler, büyüyen aile nüfusları ve oluşturdukları hareketlilik sayesinde ülkemizin tanıtımı, tarihi ve kültürel zenginlikleri daha geniş kitlelerle buluşuyor. Vatandaşlarımız dövizle esnafa, sanatkara ve ülke ekonomisine önemli katkı sunuyorlar" diye konuştu.