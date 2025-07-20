Uzmanlardan 'lise tercihleri üniversite yolculuğuna ilk adım' uyarısı

14-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek LGS (Liseye Geçiş Sınavı) tercih süreciyle ilgili öğrenci ve ailelere tavsiyelerde bulunan Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, lise tercihlerinin üniversite yolculuğuna ilk basamak olduğuna dikkat çekti. Lise tercihlerinin öğrencinin hayatında büyük önem arz ettiğine değinen Aladağ, "Lise tercihlerini bir anlamda öğrencilerin üniversite yolculuğuna ilk basamak olarak söyleyebiliriz. Bu nedenle öğrencilerin lise tercihlerini çok titiz ve dikkatli bir şekilde yapmaları gerekiyor. Çünkü iyi bir lise, iyi bir üniversite demektir. Bugün üniversite sonuçlarına baktığımız zaman, üniversite tercihlerine baktığımız zaman birçok öğrencinin lise tercihlerinde hata yaptığını görüyoruz. Bu nedenle mutlaka anne ve babalarını öğrenciler dikkate alacaklar. Anne ve babalar da mutlaka bir uzmandan destek almalı. Ama şunu bilmeleri gerekiyor ki komşunun çocuğuna bakarak kayıt yapılmaz, arkadaşa bakarak kayıt yapılmaz, öğrencinin kişisel özellikleri, gitmek istediği okulun özellikleriyle uyuşuyor olmalı. Sosyal bilimler lisesine gitmek isteyen bir öğrencinin iletişim becerileri, sosyal yönleri kuvvetli olmalı. Özellikle meslek lisesine gitmek isteyen, oradaki mühendislik alanlarına geçmek isteyen öğrencilerin el becerileri mühendislik yapılarına uygun olmalı. Bu nedenle öğrencilerin mutlaka ama mutlaka kendi özellikleriyle gitmek istediği okulların özelliklerini kıyaslamak durumundalar. Bugün baktığımız zaman özellikle meslek seçiminde öğrencilerin istihdam olacak, kendilerine iş imkanı sağlayacak liselere gitmeyi tercih ettiklerini görüyoruz. Çünkü lise üniversiteye giden bir yolun ilk aşaması olarak değerlendirilebilir. Çünkü birçok anne ve baba bazen kendi isteklerini, kendi iradelerini çocukları üzerine uygulayabiliyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor, 4 yıllık lise hayatını yaşayacak olan çocuklarıdır. Bu seçimde çocuklarına da şans vermeleri gerekiyor" dedi.

"Puanlardan daha ziyade yüzdelik dilimlerine dikkat edilmeli"

Tercihleri anlatan Rehberlik Uzmanı Aladağ, "Tercihlere baktığımız zaman öncelikle her öğrencinin yapmak zorunda olduğu yerel tercihler var, yani adrese dayalı tercihler. Sınava giren bütün öğrenciler, yerel tercihleri yapmak durumundalar ve öğrenciler yerel tercihlerden 5 tane yapabilecekler. Bu 5 tercihin 3 tanesi aynı okul türünden olabilecek. İkinci tercihe baktığımız zaman ise merkezi sınavla alan sınavlı okullar tercihleridir. Burada ise 10 tercih yapacaklar ve bu tercihlerin tamamını kullanabilecekleri gibi istediği sayıda tercih yapabilecekler. Öğrenciler sınavla alan okulların tercihini yaparken puanlardan daha ziyade yüzdelik dilimlerine dikkat etmeli. Öğrencinin yüzdelik dilimi yüzde 3 ise, yüzde 1'lik dilimden okul tercihi olduğu gibi yüzde 5'ten de okul tercihi olacaktır. Bu nedenle öğrencilerin tercih yelpazesini geniş tutmalarını tavsiye ediyoruz. Üçüncü, pansiyonlu okullar. Burada da pansiyonlu okulların tercihi olacaktır. Öğrenciler bu tercih sürecinde nelere dikkat etmeli? Özellikle sınavla alan okulların tercihlerinde okulların yüzdelik dilimlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu okulların üniversite sınavındaki başarılarına bakarak tercihlerini oluşturmak durumundalar. Aynı zamanda özellikle büyükşehirlerde okulların konumu, ulaşım imkanları, bunların servis imkanları varsa bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Adrese dayalı tercihlerde ise öğrencilerin diploma notları etkili olacaktır. Burada ise kayıt alanları, komşu kayıt alanları, alan dışı olmak üzere 3 farklı bölgeye ayrılıyor. Bu nedenle özellikle yerel adrese dayalı yerleştirmelerde öğrencilerin özellikle kendi kayıt alanlarını seçmelerinde fayda vardır. Çünkü buradaki öncelik kesinlikle o mahallede oturan, o bölgede oturan öğrencilerin olacaktır" şeklinde konuştu.

"200 bin kontenjan olduğunu söyleyebiliriz"

Kontenjanları sıralayan Aladağ, "2025 LGS'ye baktığımız zaman yaklaşık 1 milyon öğrencinin sınava girdiğini görüyoruz. Yaklaşık 200 bin civarında bir kontenjan söz konusu. Anadolu liselerinin kontenjanlarına baktığımız zaman 63 bin, fen lisesi kontenjanlarına baktığımız zaman 39 bin, imam hatip liselerinin kontenjanlarına baktığımız zaman 44 bin, sosyal bilimler liselerinin kontenjanları 9 bin civarında. Mesleki ve teknik okulların kontenjanları ise 45 bin civarında. Yani bir milyon öğrencinin girdiği bir sınavda 200 bin kontenjan olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.