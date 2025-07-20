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Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı

TÜİK verilerine göre motosiklet sayısı Türkiye genelinde rekor seviyeye ulaştı. Özellikle Manisa, Muğla ve Kilis'te otomobiller geride kaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 11:10, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 11:16
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Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı

Türkiye'de motosiklet sayısı, haziran ayı itibarıyla 6 milyon 659 bin 418 ile rekor düzeye ulaştı. Bu sayı, bazı illerde otomobil sayısını geçti. Özellikle Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Iğdır illerinde motosiklet sayısı otomobillerden fazla oldu. Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı ise toplamda 32 milyon 366 bin 546 olarak belirlendi. Bu taşıtlar arasında otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, motosiklet, özel amaçlı araç ve traktörler yer alıyor.

Motosiklet Sayısında Lider ve Son Sıralar

İl bazında en fazla motosiklet 851 bin 382 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 514 bin 838 ile Antalya ve 490 bin 68 ile İzmir takip ediyor. En az motosiklet ise Ardahan'da yer alıyor. Ardahan'da toplam 1.078 motosiklet bulunurken, bu ili 1.713 ile Tunceli, 1.782 ile Hakkari, 2.017 ile Bingöl ve Bitlis izliyor.

Motosiklet Sayısının Otomobili Geçtiği İller

  • Kilis: 13.482 otomobile karşılık 39.134 motosiklet (yaklaşık 3 katı)
  • Aydın: 231.773 otomobile karşılık 238.025 motosiklet
  • Manisa: 267.502 otomobile karşılık 315.381 motosiklet
  • Muğla: 272.403 otomobile karşılık 298.546 motosiklet
  • Şanlıurfa: 113.252 otomobile karşılık 115.281 motosiklet
  • Iğdır: 7.911 otomobile karşılık 12.456 motosiklet

Motosiklet ve Otomobil Sayısı Arasındaki Farklar

Motosiklet sayısı ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il, 47 bin 879 ile Manisa oldu.

  • Manisa: Fark: 47.879
  • Muğla: Fark: 26.143
  • Kilis: Fark: 25.652
  • Aydın: Fark: 6.252
  • Iğdır: Fark: 4.545
  • Şanlıurfa: Fark: 2.029

Böylece, bazı illerde motosikletlerin otomobilleri geçtiği ve bu farkın özellikle Manisa'da oldukça yüksek olduğu görülüyor.


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