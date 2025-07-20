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LGS Türkiye birincisi Yasin, YKS'de de Türkiye ikincisi oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavından tam puan alarak Türkiye birincisi olan Yasin Yazıcı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) da sözel puan türünde Türkiye ikinciliği, Yabancı Dil Testleri (YDT) Arapça alanında da Türkiye altıncılığını elde etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 11:42, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 11:42
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LGS Türkiye birincisi Yasin, YKS'de de Türkiye ikincisi oldu

İlkokul eğitiminin ardından 6. sınıfta örgün eğitime ara vererek hafızlık eğitimi alan Yazıcı, ortaokuldan sonra girdiği LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi.

Hayalindeki İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini (Kartal AİHL) kazanan Yazıcı, burada Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nı da tamamlayarak, uluslararası geçerliliğe sahip diploma elde etti.

Ardından YKS'ye yönelen Yazıcı, her gün düzenli ve sistematik çalışarak hazırlandığı sınavda 1 yanlış yaparak sözel alanda Türkiye ikincisi, YDT Arapça alanında ise Türkiye altıncısı oldu.

Yazıcı, AA muhabirine, elde ettiği başarının uzun bir sürecin sonucu olduğunu söyledi.

Anne ve babasından edindiği disiplin ve okuma alışkanlığının yanı sıra eğitim hayatı boyunca öğretmenlerinin de katkılarıyla sınavlarda iyi sonuçlar elde ettiğini anlatan Yazıcı, "Kişisel ilgimden ötürü internet aracılığıyla Arapça öğrenmiştim. Dil sınavında bunun faydasını gördüm. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ise geçen yıl kasım ayında tamamlandı. Aralıkta YKS'ye hazırlanmaya başladım. Hocalarımın ve arkadaşlarımın yardımlarıyla okuldaki tatlı rekabet ortamına kendimi adapte ettim ve bu sonucu elde ettim. Her gün saat 22.00'ye kadar planlı şekilde ders çalıştım." dedi.

Sınavdan çıktıktan sonra cevap anahtarını incelediğinde ilk 10'a gireceğini fark ettiğini dile getiren Yazıcı, elde ettiği başarıdan ötürü mutlu olduğunu vurguladı.

Yazıcı, şöyle devam etti:

"Akademik kariyerime ilahiyat alanında devam etmeyi planlıyorum. Marmara veya 29 Mayıs üniversitelerinden birine gitmeyi düşünüyorum ancak ilahiyattan sonra ihtisasım neye evrilir, henüz fikrim yok. İlahiyat, sanılanın aksine çok geniş bir çalışma alanı. İslami ilimlere de yoğunlaşılabilir, sosyal bilimlerde sosyoloji, psikoloji, felsefeye de yönelinebilir. İlahiyatta edinilen bilgi birikimin, kültür ortamının ilerideki çalışmalarıma, şahsi ilgi alanım Arapçaya olumlu yansıyacağını düşündüğümden dolayı ilahiyatı tercih ediyorum."

Yazıcı, gelecek yıllarda sınavlara girecek öğrencilere hazırlık yapmayı ertelememeyi tavsiye etti.

Sınav sonuçlarının büyütülmemesi gerektiğinin altını çizen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sınavlardan sonra yaşanan tatlı veya tatsız anıların bu kadar büyütülmemesi gerekir. Daha da önemlisi kişinin eğitim hayatı boyunca ilkokul, ortaokul, lise yıllarında vaktini verimli geçirmesi gerekiyor. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra özellikle iyi sonuçlar bekleyen kişiler, beklediklerinden daha düşük sonuç alması nedeniyle bunalıma girebiliyor, çevresinden destek bulamayabiliyorlar. Elinden geleni yaptıktan sonra gelen sonuç artık Allah'ın takdiri. Eğer sonuç tatmin etmiyorsa yapılması gereken, 5-10 dakikalık tefekkürle hataları irdelemek."

Baba Üzeyir Yazıcı ise oğlunun LGS sınavı ile YKS'de derece almasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Diğer iki çocuğunun da sınavlarda derece yaptığına işaret eden Yazıcı, "Ben, eşim ve üç çocuğum hepimiz imam hatipliyiz. Yasin'in hafız olması, imam hatipli olması bizi çok sevindirdi. İnşallah yeni gelenlere örnek olsun. Bu başarı Allah'ın izni ve inayeti ile geldi, fiili ve kavli dua ile geldi. Çocuklarımızın başarılarından memnunuz." ifadelerini kullandı.

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