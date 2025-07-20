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Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-ticaret platformları üzerinden gelir elde eden 17 bin mükellefin toplamda 44,5 milyar liralık hasılatını vergi dışı bıraktığını tespit etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 12:10, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 12:12
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Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi

Dijital ortamda alışveriş eğilimindeki artış, kayıt dışılık analizlerinin hızlanmasına neden oldu. GİB, e-ticaret platformlarından yapılan satışlardan elde edilen gelirleri detaylı şekilde incelemeye aldı ve mükellefiyet durumları ile beyan edilen gelirler arasında ciddi uyumsuzluklar belirledi. Özellikle 2021-2022 yıllarında 13 bin 494 mükellefin 18 milyar lira, 2023-2024 yıllarında ise 3 bin 610 mükellefin 26,5 milyar lira hasılatı kayıt dışı bıraktığı ortaya çıktı. Böylece toplamda 17 bin 104 mükellefe ait 44,5 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi.

Kayıt Dışılıkla Mücadelede Detaylar

  • Hiç mükellefiyet kaydı olmadan ticari faaliyette bulunanlar belirlendi.
  • Sektördeki kayıt dışına yönelik önemli bulgular elde edildi.
  • Bir kişinin 2021 yılında e-ticaret platformları üzerinden 895 bin 562 kez işlem yaptığı ve 135 milyon lira satış hasılatı elde ettiği tespit edildi.
  • Bu kişinin gelirleri ile vergi beyanları arasında 122 milyon lira fark bulunduğu ve hiç vergi vermediği görüldü.

İzaha Davet ve Sonuçları

  • Vergi daireleri, bu mükellefleri izaha davet etmeye başladı.
  • İlk aşamada riskli olduğu tespit edilen 3 bin 147 mükellef uyum göstererek 2 milyar lira gelir beyan etti.
  • Mükellef olmayan 190 kişi nezdinde yürütülen izaha davet çalışmasında 276 beyanname alındı ve 83 milyon lira matrah beyan edildi.
  • Beyanlarında gerekli düzeltmeyi yapanlara daha az ceza uygulanıyor.
  • Beyanname vermekten kaçınan veya gelirlerini gizlemeye devam edenler hakkında vergi incelemesi ve cezai işlem süreci başlatılacak.

E-Ticaret Sektöründe Yeni Düzenlemeler

  • 1 Ocak'ta, e-ticaret sektöründe yapılan ödemelere %1 stopaj getirildi.

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dijitalleşmeyle vergi kaybının izinin artık çok daha kolay sürüldüğünü belirterek, "Kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız. e-Ticaret platformları üzerinden gelir elde eden herkes vergisini ödemek zorunda. Vergi cezasıyla karşılaşmak istemeyen tüm mükellefleri gönüllü uyumla beyanlarını güncellemeye davet ediyoruz. Dijitalleşen dünyada vergi kaybına izin vermeyeceğiz. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bu yılbaşından itibaren uygulamaya aldığımız tevkifat uygulaması, kayıt dışılıkla mücadeleye önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.


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