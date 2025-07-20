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2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) yapıldı. Sınav sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak. ÖSYM Başkanlığı, 2025-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarını yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 13:25, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 13:25
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2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

Sınav, 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 674 bina ve 10 bin 319 salonda uygulandı.

Saat 10.15'te başlayan 2025-DGS'de, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sayısal ve sözel testlerden 100 sorunun sorulduğu sınavda, adaylara 135 dakika cevaplama süresi verildi.

252 bin 685 adayın başvurduğu sınavda, emniyet görevlileri dahil 33 bin 730 kişi görev yaptı.

Sınavın sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak ve sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

2025-DGS: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

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