Eski CHP Bursa Milletvekili Karabıyık, son yolculuğuna uğurlandı

Şeyh Edebali Türbesi Külliyesi'nde düzenlenen törene, Lale Karabıyık'ın eşi Nezih Karabıyık ve yakınları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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