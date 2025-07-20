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Bakan Yumaklı'dan Uyarı: Sıcaklıklar Artıyor, Yangın Riski Zirvede!

Türkiye genelinde sıcaklıkların 6-12 derece artması ve nem oranının yüzde 20'nin altına inmesiyle orman yangını riski zirveye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlara ateş yakmamaları, sigara izmariti atmaktan kaçınmaları ve en küçük dumanı bile hemen bildirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 13:06, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 15:29
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artacağını, nem oranının yüzde 20'nin altına düşeceğini ve kuvvetli rüzgarların etkili olacağını belirterek, bu durumun orman yangını riskini en üst seviyelere taşıdığını vurguladı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava sıcaklığındaki artışa dikkat çekerek, meteorolojik veriler doğrultusunda orman yangını riskinin arttığını ifade etti. Ayrıca, "orman yangınlarına sebebiyet vermenin vatana kurşun sıkmaktan farkı olmadığını" her fırsatta vurguladıklarını belirtti. Yumaklı, tarihin en güçlü hava-kara filosu ve orman kahramanlarıyla "Yeşil Vatan"'ı var güçleriyle savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşlara Duyarlılık Çağrısı

Bu hayati mücadelede vatandaşlardan en üst düzeyde duyarlılık göstermelerini isteyen Yumaklı, şu uyarılarda bulundu:

  • Anız yakmayalım.
  • Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım.
  • Sigara izmaritini yere atmayalım.
  • Atıkları doğaya değil, çöp kutularına atalım.
  • Tarım makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım.
  • En küçük bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım.

Geleceğimizi, nefesimizi, umudumuzu hep birlikte koruyalım.

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