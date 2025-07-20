Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından toplam 102 bin 6 yabancı ziyaretçinin Antalya'ya giriş yaptığını belirtti. Bu rakam, temmuz ayları içinde bugüne dek kaydedilmiş en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti. Antalya'nın güneşi, denizi, tarihi, eşsiz doğası ve güçlü turizm altyapısıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da göz bebeği olmaya devam ettiğini vurgulayan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu başarıya dikkat çekti.

Antalya'da Turizmde Yeni Rekorlar

19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından 102 bin 6 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu rakam, temmuz aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak tarihe geçti. 11 Temmuz'da 100 bin 681 yabancı ziyaretçiyle başlayan artış ivmesi, 19 Temmuz'da zirveye taşındı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların rekoruna ise bir adım daha yaklaşıldı.

2025 Yılı Ziyaretçi Sayıları