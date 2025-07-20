Ünlü sanatçının menajeri CHP'li belediyeleri Özel'e şikayet etti

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi tarafından organize edilen 27. Yatağan Bıçakçılık Festivali ve Kefe Yaylası Şenlikleri, tıpkı geçtiğimiz aylarda iptal edilen Rus Kızılordu Korosu konseri gibi sanatçılarla yaşanan yeni bir krize sahne oldu. Konsere saatler kala etkili olan yağış sebebiyle Gülden Arslan'ın konseri iptal edildi. Günübirlik program için Denizli'ye gelen sanatçı ve ekibi, iptalin ardından organizatör tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü. Sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen ücretlerini alamadıklarını, oteldeki masrafları dahi kendileri ödemek zorunda kaldıklarını anlatan ekip, kendilerini mağdur eden CHP'li iki belediyeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şikayet etti.

"Denizli'den kovulduk"

Çok büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden sanatçı Gülden Arslan'ın koordinatörü İzzet Başlak, gece yarısı olmasına rağmen otelden çıkamadıklarını ifade ederek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin organizasyonu O.T.Ü.'ye verilmiş. Biz Gülden hanımın 18 Temmuz'da Kefe Yaylası'ndaki festivalde sahne alması için Denizli'ye geldik. Gülden Hanım ve bütün ekibimizle birlikte halen oteldeyiz. Sabah 06.35 uçağıyla Denizli'ye gelip otele giriş yaptık, şuan saat gece 01.00'e geliyor ve biz halen oteldeyiz. Organizasyon firması, alanda yağmura karşı hiçbir önlem almamış. Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç ve belediye başkanının yanındayken sahnede mikrofonla konuşmaya başlayan O.T.Ü., bize tehditler savurmaya başladı. 'Ben size 5 kuruş vermem, sahneye çıkmayan sanatçının zararını ve hiçbir şeyini karışlamam. Ne haliniz varsa görün' demeye başladı. Ondan sonra işi daha da ileriye götürerek, 'Siz neredesiniz. Kaldığınız otele geliyorum. Gelince size şöyle böyle yapacağım' diye tehditler savurmaya başladı" dedi.

"Kendileri ödemeyecekse yiyecek içecek vermeyin"

Sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen ücretlerini alamadıklarını hatta oteldeki masraflarını dahi ödemek zorunda bırakıldıklarını öne süren Başlak, "Biz buraya kadar geldik, üzerimize düşen her şeyi yaptık. Üstüne tehdit ediliyoruz, Denizli'den kovulmaya çalışılıyoruz. 'Bir şekilde buradan gitsinler de, ne şekilde giderlerse gitsinler' şeklinde bir muameleyle karşı karşıyayız. Az önce Gülden Hanımın karnı açıktı ve bir tane çorba istedi. Çalışanlardan, 'Organizatör bize telefon etti, onların yediği içtiği hiçbir şeyi ödemiyorum. Kendileri ödüyorsa verin, onun haricinde yiyecek içecek bir şey vermeyin' şeklinde cevap aldık. Şuan bizi otelden havaalanına götürmesi için tahsis edilmiş aracı dahi iptal etmeye çalışıyorlar. Geldiğimiz nokta bu" şeklinde konuştu.

CHP'li belediyeleri Genel Başkan Özel'e şikayet etti

"Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi sorunu çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar ama aslında bir şekilde işin içerisinden sıyrılmaya bakıyorlar" diyen Başlak, CHP Genel Başkanı Özel'e şu sözlerle seslendi:

"Bu iki belediye de CHP'li belediye oldukları için ben buradan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyorum. Sayın Özel, şu an 2 tane CHP'li belediyeniz, bir organizatörle anlaşmış durumda. Bizi aslında buraya getirip misafir olarak ağırlamaları gerekirken, şu anda bizi aklınızın alamayacağı kadar mağdur etmiş ve üzerine tehditler savuran bir organizatöre karşı yalnız bırakmış durumdalar. Şu ana kadar ne Denizli Büyükşehir Belediyesinden ne Serinhisar Belediyesinden ne de organizasyondan hiçbir kimse gelip 'siz sabahtan beri buradasınız, bir ihtiyacınız var mı' diyerek sormadı. Saatlerdir buradayız ve bir şekilde zorlamayla tehditlerle buradan gönderilmeye çalışılıyoruz. Sayın Özel, iki tane CHP'li belediye, bu organizatörü bizim başımıza bela etmişken siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Eğer bir şey yapacak iseniz, derhal yapmanızı rica ederim."