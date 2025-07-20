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Dışişleri'nden Filistin politikası iddialarına yanıt!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Filistin politikalarını hedef alan iddiaları sert bir dille reddetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 15:38, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 15:39
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Dışişleri'nden Filistin politikası iddialarına yanıt!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Filistin politikaları hakkındaki iddiaların gerçeklerle asla bağdaşmadığını belirterek, "Türkiye'nin Filistinlilere yönelik desteğini siyasi saiklerle karalamayı ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedefleyen bu girişimleri reddediyoruz." ifadesini kullandı. Bakanlık, Türkiye'nin Filistin meselesine yönelik politikalarını karalamayı amaçlayan iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı. Son günlerde dile getirilen iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulanırken, Türkiye'nin Filistinlilere yönelik desteğini siyasi saiklerle karalamayı ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedefleyen girişimlerin reddedildiği belirtildi. Türkiye, Filistin konusunda hukuk ve adaletten yana, bağımsız bir politika izlemekte; İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçları karşısında en güçlü tepkiyi vermektedir. İsrailli siyasetçilerin her fırsatta ülkemizi hedef almasının, Türkiye'nin izlediği politikanın doğruluğunu kanıtladığı ifade edildi.

Türkiye'nin Filistin Politikalarına Yönelik Açıklamalar

  • Dezenformasyon amaçlı iddiaların aksine, Bogota'da kabul edilen Ortak Bildiri'de kayıtlı önerilerin çok ötesinde kararların Türkiye tarafından alındığı ve uygulandığı belirtildi.
  • Türkiye'nin İsrail'le ticareti Mayıs 2024'te tamamen kesildi ve bu tarihten itibaren İsrail'le herhangi bir ihracat ve ithalat işlemi yapılmadı.
  • Bu karar uygulanırken Filistinli kardeşlerin mağdur olmaması için gereken tedbirlerin dikkatle uygulandığı vurgulandı.

Uluslararası Platformlarda Türkiye'nin Rolü

  • Türkiye, İsrail'e askeri amaçlı satışların engellenmesi amacıyla her türlü önlemi aldı ve uluslararası platformlarda öncü rol oynadı.
  • Ankara, İsrail'e silah transferinin durdurulmasına yönelik olarak 52 ülkenin desteğiyle Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde başlatılan girişime öncülük etti.

İnsani Yardım ve Hukuki Destek

  • Madleen insani yardım gemisinin durumu en başından itibaren yakından takip edildi.
  • İsrail'in gemiye uluslararası sularda yaptığı hukuksuz müdahale uluslararası kamuoyunun gündemine taşındı ve gemide bulunan vatandaşların serbest bırakılması için tüm girişimler yapıldı.
  • Türkiye, Gazze'deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesini öngören tüm planlara karşı olduğunu her vesileyle açıkça dile getirdi.
  • Gazze'nin yeniden imarına ilişkin Arap Birliği-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) planına destek verildi ve Filistinlilerin sürgün edilmesini amaçlayan planlara karşı yürütülen çabalara destek sağlandı.

Hukuki Alanda Türkiye'nin Desteği

  • Türkiye, hukuki alanda da Filistin davasının en güçlü savunucularından biri olarak öne çıktı.
  • Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olan on üç ülkeden biri Türkiye oldu.
  • Ayrıca UAD'de devam eden iki ayrı istişari sürece de katkı sunuldu.
  • İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi ve gözaltına alınıp 9 Mayıs'ta serbest bırakılan Rümeysa Öztürk ile ilgili konularda da gerekli hukuki, konsüler ve siyasi destek başından beri sağlandı.

"Türkiye, milletimizin vicdanında yer etmiş bu adalet mücadelesi karşısında hiçbir baskı ve karalama kampanyasının etkili olmasına izin vermeyecek; uluslararası hukuk ve insan hakları ilkelerinden ödün vermeden Filistin'in yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.


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