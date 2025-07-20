Atatürk'e hakaret etmişti! Bölükbaşı hakkında soruşturma başlatıldı

Furkan Bölükbaşı hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşımlarla gündeme gelen Furkan Bölükbaşı, Atatürk'ün hatırasına yönelik ifadeleri nedeniyle savcılığın dikkatini çekti.

Özellikle Anıtkabir için kullandığı ifadeler ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına yönelik hakaret içeren paylaşımları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bu gelişmelerin ardından, savcılık tarafından re'sen soruşturma başlatılması kararı alındı.

Olayın Detayları

Bölükbaşı , Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin yer aldığı Anıtkabir için "Yunan tapınağı" ifadelerini kullandı.

, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin yer aldığı için "Yunan tapınağı" ifadelerini kullandı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptı.

"Kurtuluş Savaşını biz kazandıysak başkentin göbeğinde neden Yunan Tapınağı var." sözlerinin ardından hakkında soruşturma açıldı.

Soruşturmanın Başlatılması

Yapılan bu paylaşımlar sonrasında, Furkan Bölükbaşı hakkında savcılık tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın seyri ve alınacak kararlar, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.



