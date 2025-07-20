Traktör üzerinde oynarken hayatını kaybetti

Tokat'ta park halindeki traktörde oynayan 2 yaşındaki Asel Sümeyye Özmen, beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Çayköy mahallesinde meydana geldi. Küçük Asel, evlerinin önünde park halinde bulunan traktörün üzerine çıkarak oynamaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 1,5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olayın Gelişimi

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Pazar Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

'ne kaldırıldı. Asel Sümeyye Özmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan üzücü olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve gelişmeleri yakından takip ediliyor.



