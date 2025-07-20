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17 yaşındaki genç, saç çizgisi yüzünden tutuklandı!

Berberde başlayan tartışma, İstanbul'u ayağa kaldırdı! 17 yaşındaki A.B., saçına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak güvenlik kameraları dehşet anlarını saniye saniye kaydetti. Polis kısa sürede şüpheliyi yakaladı ve olayda kullanılan silah merdiven boşluğunda bulundu. Genç saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 16:22, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 16:28
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17 yaşındaki genç, saç çizgisi yüzünden tutuklandı!

İstanbul'da yaşanan olayda, 17 yaşındaki A.B., saçına çizik atan arkadaşına sinirlenerek silahla saldırıda bulundu. Olay, 28 Şubat Cuma günü saat 15.00 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.B. tıraş olmak için berbere gittiğinde, yanında bulunan 5 arkadaşından biri tıraş makinesini alıp saçına çizik attı. Bu durumdan rahatsız olan A.B. ile arkadaşları arasında tartışma çıktı ve iddiaya göre Muhammed Burak T. (25), A.B.'ye küfür etti.

Olayın Gelişimi

  • A.B., olay sonrası dükkandan ayrılarak silah aldı ve berbere geri döndü.
  • Arkadaşıyla sohbet eden Muhammed Burak T.'nin yanına giderek silahla ateş açtı.
  • Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
  • Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis Soruşturması ve Gözaltı

  • Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
  • A.B., caddede yürürken yakalandı ve gözaltına alındı.
  • Silahı merdiven boşluğuna attığını itiraf eden A.B.'nin silahı bulundu.

Tutuklama ve Suç Kayıtları

  • A.B., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
  • "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklandı.
  • Muhammed Burak T.'nin 8, A.B.'nin ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.


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