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Motosiklet, kamyonun altında kaldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan korkunç kazada, hafriyat kamyonunun altında kalan motosikletteki Emel Kaplan yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 16:43, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 16:44
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Motosiklet, kamyonun altında kaldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kavşakta hafriyat kamyonunun altında kalan motosikletteki Emel Kaplan (71) hayatını kaybetti, eşi Sabah Kaplan (77) ise ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Sabah Kaplan'ın kullandığı 33 AVU 771 plakalı motosiklet, kavşakta Ş.Ş.'nin yönetimindeki 33 NAV 69 plakalı kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Emel Kaplan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Sabah Kaplan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Ş.Ş. gözaltına alındı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza ile İlgili Detaylar

  • Kaza Yeri: Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı, Tarsus
  • Motosiklet Sürücüsü: Sabah Kaplan (77)
  • Motosikletteki Yolcu: Emel Kaplan (71)
  • Kazaya Karışan Kamyon Sürücüsü: Ş.Ş.
  • Kazanın Sonucu: Emel Kaplan hayatını kaybetti, Sabah Kaplan ağır yaralandı
  • Soruşturma: Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kamyon sürücüsü gözaltına alındı


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