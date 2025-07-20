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Asfaltın erimesi zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı

Balıkesir Edremit'te sıcak hava nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 16:46, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 16:49
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Asfaltın erimesi zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametindeki Evciler Kavşağı mevkisinde, sıcak hava nedeniyle asfaltın zift haline gelmesi sonucu kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bu kazada 4 araç birbirine çarptı ve 8 kişi yaralandı.

Olay, sıcak havanın asfaltı etkilemesiyle yolun kayganlaşmasından kaynaklandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Kazanın Sebepleri ve Olayın Gelişimi

  • Asfaltın aşırı ısıya maruz kalması sonucu yolda zift olarak bilinen kaygan sıvının yayılması
  • Yol tutuşunun azalması ve sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
  • 4 aracın birbirine çarpmasıyla zincirleme kaza meydana gelmesi

Yaralıların Durumu ve Müdahale

  • Kazada toplam 8 kişi yaralandı
  • Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi
  • Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi
  • Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı
  • Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı


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