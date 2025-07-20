Asfaltın erimesi zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı

Olay, sıcak havanın asfaltı etkilemesiyle yolun kayganlaşmasından kaynaklandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametindeki Evciler Kavşağı mevkisinde, sıcak hava nedeniyle asfaltın zift haline gelmesi sonucu kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bu kazada 4 araç birbirine çarptı ve 8 kişi yaralandı .

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