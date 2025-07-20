Netanyahu bozuk gıda sonrası hastaneye kaldırıldı!

Netanyahu'ya, vücuttaki sıvı eksikliği nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi, damardan sıvı verilmesi işlemi olarak bilinmektedir ve genellikle dehidratasyon durumlarında tercih edilmektedir.

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