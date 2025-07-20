Netanyahu bozuk gıda sonrası hastaneye kaldırıldı!
İsrail Başbakanı Netanyahu, bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirerek hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 16:59, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 17:00
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı bildirildi.
Netanyahu'nun Sağlık Durumu
- Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildi.
- Tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edildi.
- Gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtildi.
- Doktorların talimatları doğrultusunda 3 gün istirahat edecek.
- Durumunun iyi olduğu ve dehidratasyon nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi gördüğü açıklandı.
Uygulanan Tedavi
Netanyahu'ya, vücuttaki sıvı eksikliği nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi, damardan sıvı verilmesi işlemi olarak bilinmektedir ve genellikle dehidratasyon durumlarında tercih edilmektedir.