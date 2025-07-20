Polisi gören torbacı damdan atlayıp ayağını kırdı
Adana Emniyeti'nin 3 ay süren takibi sonrası düzenlenen dev operasyonda, şafak vakti yapılan eş zamanlı baskınlarla 159 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında bir şüpheli damdan atlayarak kaçmaya çalıştı, bacağı kırıldı. Ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu maddelerle suçlulara ağır darbe indirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 159 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de 'Narkokapan-Adana 2' adı verilen operasyon için harekete geçti.
Operasyonun Detayları
- Polis, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.
- Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı.
- Adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Seyhan'da Yaşananlar
Operasyon kapsamında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki adrese baskın yapılan şüphelilerden Cuma Y., polisin geldiğini görünce evin damına çıkarak kaçmak istedi. Ekipler dama çıkınca şüpheli kaçamayacağını anlayıp damdan atladı. Toprak zemine düşerek bacağı kırılan Cuma Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavisi tamamlanan Cuma Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Tutuklamalar ve Sonuçlar
- Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Cuma Y.'nin de bulunduğu 153'ü tutuklandı.
- 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.