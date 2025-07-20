Basra sıcak hava dalgası geliyor: Sıcaklıklar rekor kıracak!
Türkiye genelinde bu hafta Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkili olacak. Özellikle büyük şehirlerde termometreler rekor seviyelere ulaşacak.
Bu hafta Türkiye genelinde Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgası etkili olacak. Özellikle "fön rüzgarları" olarak adlandırılan sıcak ve kuru rüzgarlar, hissedilir derecede yüksek sıcaklıklar oluşturacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı bu dönemde, özellikle dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.
Haftalık Hava Durumu Beklentileri
- Kuzeydoğu kesimlerde hafta boyunca yağış bekleniyor.
- Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
- Salı, çarşamba ve perşembe günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yağışlar devam edecek.
- Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
Sıcaklık Değerleri ve Uyarılar
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak. Nem oranının düşmesiyle birlikte dışarıda hissedilen sıcaklık artacak ve adeta "fön makinesinden gelen sıcak hava" etkisi yaşanacak.
Bazı Şehirlerde Beklenen Sıcaklıklar
- Ankara: 37 derece
- İstanbul: 36 derece
- İzmir: 40 derece
- Diyarbakır: 45 derece
- Antalya: 40 derece
Bu sıcak hava dalgası süresince özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları tavsiye edilmektedir.