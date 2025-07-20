Basra sıcak hava dalgası geliyor: Sıcaklıklar rekor kıracak!

Bu hafta Türkiye genelinde Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgası etkili olacak. Özellikle "fön rüzgarları" olarak adlandırılan sıcak ve kuru rüzgarlar, hissedilir derecede yüksek sıcaklıklar oluşturacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı bu dönemde, özellikle dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Haftalık Hava Durumu Beklentileri

Kuzeydoğu kesimlerde hafta boyunca yağış bekleniyor.

hafta boyunca yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

ve yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yağışlar devam edecek.

Doğu Karadeniz kıyıları ile çevrelerinde yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Sıcaklık Değerleri ve Uyarılar

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak. Nem oranının düşmesiyle birlikte dışarıda hissedilen sıcaklık artacak ve adeta "fön makinesinden gelen sıcak hava" etkisi yaşanacak.

Bazı Şehirlerde Beklenen Sıcaklıklar

Ankara: 37 derece

37 derece İstanbul: 36 derece

36 derece İzmir: 40 derece

40 derece Diyarbakır: 45 derece

45 derece Antalya: 40 derece

Bu sıcak hava dalgası süresince özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları tavsiye edilmektedir.



