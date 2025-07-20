Aidat tartışması kanlı bitti: Yöneticiyi öldürdü!

Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!
Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu
Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu
Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı
Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı
Düzenleme Yürürlükte: Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkacak
Düzenleme Yürürlükte: Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkacak
ATM'lerde yeni dönem: 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
ATM'lerde yeni dönem: 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
Eşine 'çok yiyorsun' demek boşanmada kusur sayıldı
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
4 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aidat tartışması kanlı bitti: Yöneticiyi öldürdü!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aidat ödemesi nedeniyle çıkan tartışma faciaya dönüştü. Apartman yöneticisi Mehmet Durmaz, Salih Dağ tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası zanlının soğukkanlı tavırları ve komşuların yaşadığı dehşet, mahallede büyük üzüntü yarattı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 17:34, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 17:35
Yazdır
Aidat tartışması kanlı bitti: Yöneticiyi öldürdü!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kendisinden aidat isteyen apartman yöneticisi Mehmet Durmaz'ı (41) kalbinden bıçaklayarak öldüren Salih Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Etimesgut ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 3 katlı Çavuş Apartmanı'nda meydana geldi. Apartman yöneticisi Mehmet Durmaz, bina girişinde karşılaştığı Salih Dağ'dan aidat ödemelerini yapmalarını istedi. Bunun üzerine apartman yöneticisi ile Dağ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesine üzerine Dağ, Durmaz'ı kalbinden iki bıçak darbesiyle bıçakladıktan sonra eve çıktı. Balkondan sigara içip aşağıda olanları izleyen Salih Dağ, komşuları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelen kadar bölgedeki esnaf, bir kadının verdiği başörtüsü ile tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. Gelen sağlık ekibi, Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Salih Dağ, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Salih Dağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Durmaz'ın cenazesi ise öğle namazı sonrası Etimesgut Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'MEHMET'İN EŞİNE DE SALDIRMAYA ÇALIŞTI'

Bölgedeki esnaftan Nuh Şafak (41), "Dükkanda otururken olayı gördüm. Mehmet'le diğer arkadaş görüşüyordu, ben de yaklaştım. 'Bir şey olursa müdahale edeyim' dedim. Mehmet, dostane şekilde elini Salih'in omzuna koydu; 'Neden ödemiyorsun, herkes ödedi' dedi. O da 'Makbuzun nerede?' dedi. Mehmet de 'Binanın girişinde asılı' dedi. Bu sırada Salih onu itti, Mehmet de geri geldi. Sonra o da onu itti. O anda yere yıkıldı. Yere yıkıldığında bıçaklanmıştı. Bıçağı görünce olaya müdahale ettim. Bıçaklayan kişiyi tuttum, yaklaşık 15 dakika onunla mücadele ettim. Daha fazla zarar vermesin diye uğraştım. Tampon yapılırken bu sırada Mehmet'in eşine de saldırmaya çalıştı. Ben o an onu da engelledim. Onu kapının girişine kadar kovaladım, tuttum. Daha fazla zarar vermesin diye kıstırdım. Daha önce de aralarında husumet vardı; olay sadece aidat meselesi değil" dedi.

'AMCAM ÖLÜRKEN BİZİ TAHRİK ETMEK İÇİN UĞRAŞTI'

Ölen Mehmet Durmaz'ın yeğeni Haydar Durmaz (22) ise daha önce de Salih Dağ hakkında şikayetçi olduklarını ancak bir şey yapılmadığını belirterek "Salih Dağ ifadeye bile çağrılmadı. Biz bunun mağduruyuz. Olan sadece benim amcama oldu. Dağ gibi adam gözümüzün önünde gitti. Adalete teslim ediyorum, inşallah tecelli eder. Sigara içip pişmiş kelle gibi güldü. İnsanlar ölürken bizi tahrik etmeye çalıştı. Beni tahrik etti, babamı tahrik etmeye çalıştı. Ambulans da gelmediğinden dolayı amcamı kan kaybından yitirdik. Herkes şahit, 40 dakika bekledik ama ambulans gelmedi" ifadelerini kullandı.

Olay sırasında tampon yapan Engincan Aydın (30) da "Ben yarasını gördüm. O sırada bir bayan bana tülbent tarzı bir şey verdi. Yaraya bastırmamı söylediler. Ambulans gelene kadar 30-35 dakika kadar tampon yaptım. Hiç elimi çekmedim ama kurtaramadık" diye konuştu.

'BİZİM KANIMIZI DONDURDU'

Durmaz ailesinin avukatı Musa Buzluk, "Söz konusu olayda müvekkilin aidat borcunu istemesi sebebiyle bir tartışma meydana gelmiş. Ve akabinde de taraflar birbirlerinden 10 gün kadar önce şikayetçi olmuşlardır. Bütün süreç karakol ve kolluk görevlileri tarafından yürütülmekteyken şüpheli tarafından söz konusu olay bir husumet sebebi yapılmış. 10 gün boyunca bu cinayet tasarlanmış. Ve akabinde olay yerine getirmiş olduğu bıçak ile birlikte müvekkilim çocuklarının ve eşinin gözleri önünde maalesef ki bıçaklanmış ve vefat etmiştir. Olaydan sonra şüpheli özellikle soğukkanlı; cinayetten sonra evine gidip balkondan olay yerini izleyerek sigara içmesi adeta bizim kanımızı dondurmuştur. Müvekkilim 3 çocuk babası olup 34 yaşında bir de eşi bulunmaktadır. Kendisi bu hayata maalesef ki bir ceviz kabuğunu dahi doldurmayacak sebeplerle veda etmiş bulunuyor. Katil zanlısına alabileceği en yüksek cezayı aldırabilmek adına ve toplumumuzda maalesef yanlış bir şekilde yaygınlaşan bu cezasızlık algısını yıkmak adına elimizden geleni yapacağız" dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber