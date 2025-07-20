Kıbrıs Barış Harekatı'na ait yeni görüntüler yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde arşivlerinden daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ilk kez paylaştı. Tarihi kareler, harekatın unutulmaz hatıralarını gün yüzüne çıkardı.

Türk milletinin tarihi hafızasında onurlu bir dönüm noktası olan Kıbrıs Barış Harekatı, 51 yılına girdi.

20 Temmuz 1974'te, Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak ve adadaki dengeleri korumak amacıyla Türkiye tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Harekat, Kıbrıs'taki Türk toplumunun maruz kaldığı saldırılar ve baskılar karşısında başlatıldı.

HAREKATA AİT BAZI FOTOĞRAFLAR İLK KEZ YAYINLANDI

Barışın tesisi ve kardeş halkın korunması için atılan bu adım, Türk milletinin kararlılığını ve sorumluluğunu bir kez daha gösterdi.

Bu anlamlı yıl dönümünde, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kendi arşivlerinden daha önce hiç yayımlanmamış Kıbrıs Barış Harekatı fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

"BU KARELER İNSANLIK ONURUNUN VE KARDEŞLİĞİN SESSİZ ŞAHİDİDİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Irkımın Akdeniz'de bir sevinci var. Yurdumun Mersin'den öte bir devamı var." dizeleriyle yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir milletin sabrı taştığında, vatan, denizin ötesinde de vatandır diyerek yola çıkıldı. Bu kareler, sadece bir askeri harekatın değil, insanlık onurunun ve kardeşliğin sessiz şahididir. İlk kez gün yüzüne çıkan Mutlu Barış Harekatı'na ait tarihi fotoğraflarla, milletimizin hafızasına kazınan o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz. İzlediğiniz görüntüler; Türk milletinin, kardeşine nasıl kol kanat gerdiğinin ve barış için nasıl kararlı adımlar attığının ifadesidir. Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yılında şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Kıbrıs Türkü, bizim canımızdır."

Paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekildiği belirtilen ve ilk kez yayımlanan fotoğraflar da yer aldı.

Irkımın Akdeniz'de bir sevinci var. 🌊

Yurdumun Mersin'den öte bir devamı var. 🇹🇷



Bir milletin sabrı taştığında; vatan, denizin ötesinde de vatandır diyerek yola çıkıldı. 📸 Bu kareler, sadece bir askeri harekatın değil, insanlık onurunun ve kardeşliğin sessiz şahididir.



İlk. pic.twitter.com/nrpmEKAVVP T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2025

FOTOĞRAFLAR KIBRIS GAZİSİ ERDOĞAN PARLAK'A AİT

Öte yandan ilk defa yayımlanan fotoğrafların, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında asteğmen rütbesinde vatan borcunu yerine getiren Erdoğan Parlak'a ait olduğu belirtildi.

Kıbrıs Gazisi Parlak'ın, kendi fotoğraf makinesiyle çektiği fotoğrafları, arşiv niteliği taşıdığını düşünerek 17 Haziran 2025'te Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine teslim ettiği ve kullanım hakkını MSB'ye devrettiği aktarıldı.



