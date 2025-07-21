MİT Başkanı Kalın'dan Siyasi Partilere Terörsüz Türkiye Ziyareti
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderleriyle bir araya geliyor. Bu ziyaretlerde, komisyonun kurulma süreci ve hedefleri hakkında bilgi veriliyor. Görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşiyor ve süreçte sona yaklaşıldığı belirtiliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 15:15, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 15:18
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere Terörsüz Türkiye çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunuyor. Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ediyor. Bugünden itibaren başlayacak olan ziyaretler kapsamında Kalın; AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşecek.
Kalın'dan Siyasi Partilere Ziyaretler
- MİT Başkanı Kalın, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
- Kalın'ın, Terörsüz Türkiye çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.
- Daha sonra ise AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Meclis'te, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile görüştü.
- Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Kalın'ın Terörsüz Türkiye çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.
- İbrahim Kalın, saat 15.30'da DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek.
- 24 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.