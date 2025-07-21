MİT Başkanı Kalın'dan Siyasi Partilere Terörsüz Türkiye Ziyareti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere Terörsüz Türkiye çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunuyor. Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ediyor. Bugünden itibaren başlayacak olan ziyaretler kapsamında Kalın; AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşecek.

Kalın'dan Siyasi Partilere Ziyaretler