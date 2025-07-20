Erdoğan: Her zaman KKTC'nin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, KKTC'nin özgürlük bayramını kutladı ve "Her zaman KKTC'nin yanında olacağız" mesajını verdi.

Erdoğan, "KKTC'nin önünü kapatmak isteyenlere karşı yeni kapılar buluyoruz" diyerek, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan desteğini vurguladı.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar

"Yol medeniyettir" düsturuyla KKTC'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için katkımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarıyla Ada'nın dört bir yanını birbirine bağladık.

Türk'e yakışan neyse onu yapmamız lazımdı ve yaptık. Tarım, enerji, su gibi konularda projelere öncelik veriyoruz. Deniz altında da suyu buraya getiririz dedik ve getirdik. KKTC'nin asırlık su hasretine son verdik. İçme suyunun ardından tarımsal sulamada da devrimsel nitelikte adımlar atıyoruz.

Tarım, enerji, su gibi konularda projelere öncelik veriyoruz. Deniz altında da suyu buraya getiririz dedik ve getirdik. KKTC'nin asırlık su hasretine son verdik. İçme suyunun ardından tarımsal sulamada da devrimsel nitelikte adımlar atıyoruz. Son 2 yılda 37 milyar liralık kaynağı sizlerin istifadesine sunduk. KKTC'yi Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirdik.

KKTC'yi Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirdik. Biz ay-yıldız ve aynı yoldayız. İki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. Uluslararası toplumun da sahadaki gerçeklerle barışma vakti gelmiştir. KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı, on yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır.



