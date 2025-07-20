Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı! 4 ölü, 33 yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı. Olayda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 19:17, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 20:48
Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü ve 33 kişi yaralandı.
Olay, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarında bulunan Kızıldağ Geçidi'nde gerçekleşti. Has Ağrılı firmasına ait 34 CZH 636 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kaza Detayları
- Kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi'nde meydana geldi.
- Yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
- 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler
- Sağlık ekipleri
- AFAD
- İMAYKUD
- İtfaiye
- Jandarma
Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor.