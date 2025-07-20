Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı! 4 ölü, 33 yaralı

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor.

Olay, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarında bulunan Kızıldağ Geçidi 'nde gerçekleşti. Has Ağrılı firmasına ait 34 CZH 636 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü ve 33 kişi yaralandı .

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