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Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü! Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan aile içi tartışma, kan donduran bir cinayetle sonuçlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 19:47, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 19:52
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Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü! Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan trajik olayda, bir kadın tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından ilk olarak kazayla gerçekleştiğini belirten kadın, daha sonra cinayeti itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen kadın tutuklandı.

Olay, Yeni Mahalle Topçu Blokları'nda meydana geldi ve kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Olayın Gelişimi

  • S.B. ile eşi Zafer B. (50) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
  • Tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetlendi.
  • S.B., eşi Zafer B.'yi bıçakladı.
  • Olay sonrası 112 Acil Servis aranarak yardım istendi ve eşinin bıçağın üzerine düştüğü iddia edildi.
  • Sağlık ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı ve Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet İtirafı ve Tutuklama

Olay yerinde yapılan incelemeler ve S.B.'nin verdiği ifadeler sonucunda olayın kaza değil, cinayet olduğu ortaya çıktı. S.B., eşini kendisinin bıçakladığını itiraf etti ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.


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