Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaşanan üzücü olayda, serinlemek amacıyla Sakarya Nehri'ne giren Mehmet Işık (16) ve Mehmet Yardımcı (17) suda kaybolduktan sonra, ekiplerin çalışmaları sonucunda cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, sıcak havadan bunalan ve ilçeye Mardin'den gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları olan iki gencin, Bozaniç Mahallesi'nin Akyar mevkisinde nehre girmesiyle başladı.

Olayın Gelişimi

Mehmet Işık ve Mehmet Yardımcı , serinlemek için Sakarya Nehri'ne girdi.

ve , serinlemek için Sakarya Nehri'ne girdi. Kısa süre sonra suda kayboldular.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

sevk edildi. Ekipler, önce Mehmet Yardımcı'nın , ardından da Mehmet Işık'ın cansız bedenine ulaştı.

, ardından da cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için yetkililer, vatandaşları nehir ve göletlerde yüzmenin tehlikelerine karşı uyarıyor.



