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Akar'dan Kıbrıs mesajı: Kıbrıs'ta varız, Kıbrıs'la varız!

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıldönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'un bir işgal değil, milletin ortak davası olduğunu vurguladı. "Zulüm bitti, barış geldi" diyen Akar, imzalanan uluslararası anlaşmalara dikkat çekerek Türkiye'nin garantörlük hakkına sahip çıktığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 21:13, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 21:15
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Akar'dan Kıbrıs mesajı: Kıbrıs'ta varız, Kıbrıs'la varız!

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıldönümünde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıbrıs davasının Türkiye için taşıdığı tarihi ve stratejik öneme dikkat çekti.

Akar, Kıbrıs'ın yalnızca bir toprak parçası olmadığını, "86 milyonun ortak davası" olduğunu vurguladı. Harekatın bir işgal değil, uluslararası hukuktan doğan hakların kullanımı olduğunu belirten Akar, Kıbrıs'ın Türk milleti için vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs Barış Harekatı ve Önemi

  • 20 Temmuz, zulmün ve katliamların sona erdiği, tüm adaya barış ve huzurun geldiği gündür.
  • Garanti ve İttifak Anlaşmalarının gereği olarak yapılan bu müdahale, bir milletin soydaşlarına sahip çıkma iradesinin simgesidir.
  • Akar, "Kıbrıs'ta Varız, Kıbrıs'la Varız!" ifadeleriyle mesajına başladı.

Uluslararası Anlaşmalar ve Garantörlük

Akar, "İmzalarınıza sahip çıkın!" çağrısıyla, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'nin garantörlük hakkını hatırlattı. Kıbrıs'ın geçmişten bugüne gelen tarihsel bağlarla Türk milleti için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Şehitlere ve Gazilere Minnet

Paylaşımında, şehitlere rahmet, gazilere minnet dileklerini ileten Akar, Kıbrıs davasına emek veren tüm kişi ve kurumlara saygı ve şükranlarını sundu.


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