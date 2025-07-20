Akar'dan Kıbrıs mesajı: Kıbrıs'ta varız, Kıbrıs'la varız!

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıldönümünde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıbrıs davasının Türkiye için taşıdığı tarihi ve stratejik öneme dikkat çekti.

Akar, Kıbrıs'ın yalnızca bir toprak parçası olmadığını, "86 milyonun ortak davası" olduğunu vurguladı. Harekatın bir işgal değil, uluslararası hukuktan doğan hakların kullanımı olduğunu belirten Akar, Kıbrıs'ın Türk milleti için vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs Barış Harekatı ve Önemi

20 Temmuz , zulmün ve katliamların sona erdiği, tüm adaya barış ve huzurun geldiği gündür.

, zulmün ve katliamların sona erdiği, tüm adaya barış ve huzurun geldiği gündür. Garanti ve İttifak Anlaşmalarının gereği olarak yapılan bu müdahale, bir milletin soydaşlarına sahip çıkma iradesinin simgesidir.

Akar, "Kıbrıs'ta Varız, Kıbrıs'la Varız!" ifadeleriyle mesajına başladı.

Kıbrıs'ta Varız,

Kıbrıs'la Varız!



Ecdat yadigarı Kıbrıs, 86 milyonun ortak davasıdır!



20 Temmuz;



Bir işgal değil,

Garanti ve İttifak Anlaşmalarının gereğidir.



İmzalarınıza sahip çıkın !



Zulmün ve katliamların sona erdiği, tüm adaya barış ve huzurun geldiği gündür.



Bu. pic.twitter.com/s8Atz0A0Db Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) July 20, 2025

Uluslararası Anlaşmalar ve Garantörlük

Akar, "İmzalarınıza sahip çıkın!" çağrısıyla, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'nin garantörlük hakkını hatırlattı. Kıbrıs'ın geçmişten bugüne gelen tarihsel bağlarla Türk milleti için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Şehitlere ve Gazilere Minnet

Paylaşımında, şehitlere rahmet, gazilere minnet dileklerini ileten Akar, Kıbrıs davasına emek veren tüm kişi ve kurumlara saygı ve şükranlarını sundu.



