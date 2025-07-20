Foça'da 2'si çocuk 21 göçmen son anda kurtarıldı!
İzmir Foça'da, Yunanistan tarafından Türk sularına itilen 2'si çocuk 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik'in hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 22:11, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 22:14
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı. Bu ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.
Olayın Detayları
- Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 2'si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.
- Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik'in Müdahalesi
Bölgeden alınan ihbar sonrası hızlıca harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlerin güvenli bir şekilde kurtarılmasını sağladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.