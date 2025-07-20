Kastamonu'da düğün yemeği kabusu: 91 kişi zehirlendi!

Kastamonu'da bir düğünde ikram edilen yemekten sonra 91 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kent merkezindeki düğüne katılan davetliler, yemeği yedikten kısa bir süre sonra çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladı. Olayın ardından ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye götürülen kişiler tedavi altına alındı. Zehirlenme vakası, bölgede endişeye neden oldu ve yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın Gelişimi

Düğüne katılan bazı davetlilerde mide bulantısı , karın ağrısı ve ishal gibi şikayetler görüldü.

, ve gibi şikayetler görüldü. Toplamda 91 kişi hastaneye başvurdu.

hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuranlar arasında Devrekani ilçesinden gelenler de bulunuyor.

Tanıkların İfadeleri

Vatandaşlardan Ufuk Türkmen, Devrekani ilçesinde ikamet ettiğini ve düğüne katılmak için kent merkezine geldiğini belirtti. Türkmen, eşinin de rahatsızlandığını ifade ederek, "Düğünde yemek ikram ettiler. Sonradan herkeste mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri oldu. Ben aynı zamanda şikayetçi de oldum." şeklinde konuştu.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, zehirlenme vakasıyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olayın nedeni araştırılırken, düğünde sunulan yemeklerin incelenmesi için numuneler alındı. Vatandaşların sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.



