AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor!
AK Parti MYK toplantısında milletvekillerinin talepleri, CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları ve Terörsüz Türkiye hedefi detaylı şekilde ele alınacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 07:33, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 07:39
AK PARTİ Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bu hafta yoğun gündemle toplanıyor. Toplantıda parti içi stratejiler ele alınacak ve Kızılcahamam'daki 3 günlük kamp masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak MYK toplantısında, 11-12-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı değerlendirilecek.
Toplantının Gündem Maddeleri
- Kamp sürecinde ortaya çıkan temel sorunların değerlendirilmesi
- Milletvekillerinin öne çıkan talep, öneri ve eleştirilerinin tartışılması
- Vatandaşın beklediği öncelikli reformların tespit edilmesi
- Sorunların hızlı çözümü için yol haritası oluşturulması
- CHP belediyelerindeki yolsuzluklar ve "Terörsüz Türkiye" konularının gündeme alınması
Yol Haritası Belirlenecek
Kampta öne çıkan sorunlar ve milletvekillerinin talepleri doğrultusunda, vatandaşın öncelikli beklentileri tespit edilecek. Bu doğrultuda, sorunların hızlı çözümü için kapsamlı bir yol haritası oluşturulacak. Ayrıca, gündemde CHP belediyelerindeki yolsuzluklar ve Terörsüz Türkiye başlıkları da yer alacak.