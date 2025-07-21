Kurtulmuş'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
Meclis Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulması planlanan komisyonun çalışmaları ele alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 15:05, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 15:07
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşme trafiği hız kesmeden devam ediyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında, basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.
Buna göre Kurtulmuş, bugün saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Meclis'teki makamında ziyaret etti.
Görüşmede komisyona ilişkin detaylar görüşüldü.