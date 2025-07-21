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Çanakkale'de Kavşakta Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Çanakkale'de taksi ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 08:38, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 08:39
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Çanakkale'de Kavşakta Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında, bir taksi ile bir otomobil kavşakta çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'ndeki kavşakta gerçekleşti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve tedavileri sürüyor.

Kazanın Detayları

  • 17 T 0029 plakalı taksi, A.Y. yönetimindeydi.
  • 16 JUK 80 plakalı otomobilin sürücüsü ise F.K. idi.
  • Kazada otomobilde bulunan F.K., D.Y., A.Y., N.Y., E.Y., S.Ç., D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı.
  • Yaralılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla İlgili Soruşturma

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenini araştırıyor. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.


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