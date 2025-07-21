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Trump, medyayı hedef aldı: ABD için en iyisini ben bilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal'ın (WSJ) Hazine Bakanı Scott Bessent'in kendisini ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma planından vazgeçirmeye çalıştığı yönündeki haberini hedef aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 08:51, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 09:01
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Trump, medyayı hedef aldı: ABD için en iyisini ben bilirim

Trump yaptığı açıklamada "Piyasa için neyin iyi olduğunu ve ABD için neyin iyi olduğunu herkesten daha iyi bilirim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren WSJ'ye dava açmıştı. Trump bu defa da Bessent ve Powell'la ilgili haber nedeniyle gazete ile yeniden karşı karşıya geldi.

Trump konuyla ilgili Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ABD İÇİN NEYİN İYİ OLDUĞUNU HERKESTEN DAHA İYİ BİLİRİM"

"Wall Street Journal, Hazine Bakanı Scott Bessent'in bana, Jerome Powell'ı görevden almanın piyasa için kötü olacağını açıkladığına ilişkin her zamanki gibi asılsız bir haber yayımladı. Kimsenin bana bunu açıklamasına gerek yok. Piyasa için neyin iyi olduğunu ve ABD için neyin iyi olduğunu herkesten daha iyi bilirim."

"BİLGİLERİNİZİ DOĞRU ALIN"

Eğer kendisi olmasaydı piyasaların bugün rekor seviyelere ulaşamayacağını, muhtemelen çoktan çökmüş olacağını öne süren Trump, "O yüzden, bilgilerinizi doğru alın. İnsanlar bana bir şey açıklamaz, ben onlara açıklarım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de yayımlanan WSJ gazetesi, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü. Trump ise buna tepki olarak, gazetenin sahibi Rupert Murdoch'un "davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini" belirtmişti.


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